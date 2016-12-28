Главврачом томского областного наркодиспансера назначен Дмитрий Абрамов

28 декабря 2016 / Томский Обзор

Главным врачом Томского областного наркологического диспансера губернатор своим распоряжением назначил Дмитрия Абрамова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня, 28 декабря, на встрече с коллективом наркодиспансера (140 человек, в том числе 43 врача) Чингис Акатаев отметил, что с 2012 года область вложила в модернизацию наркослужбы 95 млн рублей. На эти деньги оснащена химико-токсикологическая лаборатория диспансера, для районов закуплены иммуноферментные анализаторы в кабинеты медосвидетельствования, оборудованы комнаты психологической реабилитации.

«Ежегодно вы возвращаете к нормальной жизни до 400 человек. Давайте договоримся: вы это направление реабилитации будете развивать. И, конечно, больше заниматься профилактикой», — привел статистику замгубернатора.

Дмитрий Абрамов окончил Сибирский медицинский университет в 1997 году, работал в Томской клинической психиатрической больнице врачом-психиатром, с 1999 года — заведующим отделением, с 2012 года — заместителем главврача по медицинской части. В феврале 2016 года стал заместителем главного врача по организационно-методической консультационной работе Томского областного наркодиспансера. Имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология». В 2014 году прошел переподготовку в Томском государственном университете по направлению «Менеджмент организации». Кандидат медицинских наук. Женат, воспитывает троих детей.

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