Власти Томской области направят 27 млн рублей на субсидирование межрегиональных маршрутов

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году в бюджете Томской области на развитие сети межрегиональных маршрутов предусмотрено финансирование в размере 29 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Субсидироваться на условиях софинансирования из федерального бюджета будут направления Томск — Абакан — Томск, Томск — Барнаул — Томск, Томск — Екатеринбург — Томск. Авиарейсы будут выполняться круглогодично с частотой два раза в неделю в зимний период времени и три раза в неделю в летний период времени.

«Целью программы субсидирования является поддержка авиакомпаний на региональных направлениях, где себестоимость пассажирокилометра больше, чем на магистральных линиях, в 2-3 раза. Субсидирование авиарейсов позволяет устанавливать доступный для пассажиров тариф. Как показывает статистика, данные маршруты достаточно востребованы у томичей, загрузка самолетов составляет в среднем 70-80 %», — заявил вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.

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