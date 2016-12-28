Томич, задержавший преступника, получил часы из рук начальника областного УМВД

Сегодня,28 декабря, руководство УМВД России по Томской области наградило Кирилла Никитина, который помог полицейским задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, на улице Высоцкого города Томска мужчина ударил женщину ножом в спину. Выхватив сумочку, он попытался скрыться. По счастливому стечению обстоятельств на парковке, недалеко от места происшествия, в машине находился студент ТГУ. Парень услышал крик о помощи, выскочил из автомобиля и погнался за убегающим.

«Кирилл давно занимается легкой атлетикой, поэтому пробежать расстояние, которое отделяло его от подозреваемого, не представило большого труда. Он догнал мужчину, повалил на землю и удерживал до приезда сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в больницу.

От имени начальника УМВД России по Томской области Александра Будника в присутствии руководящего состава Управления томич награжден памятными часами с полицейской символикой и благодарственным письмом.

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