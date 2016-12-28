Осужденные по делу «Зеленой фабрики» обжаловали приговоры в Томске

28 декабря 2016 / Томский Обзор

Двое бывших руководителей томского ООО «ИЛПК», получивших реальные сроки за преднамеренное банкротство предприятия, подали жалобы на приговоры, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Осужденные и их адвокаты в сумме подали пять жалоб на приговоры. У сторон есть время до конца года, чтобы обжаловать решение суда», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что подсудимым — Зое Сухаревой и Владимиру Кравченко — инкриминировалось преступление, предусмотренное ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Они являются пособниками бывшего депутата томской облдумы Сергея Кравченко, который был объявлен в международный розыск в конце марта 2013 года. Его коллега по думе сообщал, что депутат находится на Кипре.

Зоя Сухарева получила 3 года колонии общего режима, Владимир Кравченко — 2,5 года колонии общего режима.

Суд также постановил взыскать солидарно с осужденных в качестве компенсации причиненного вреда в пользу компании «Электросибмонтаж-21 век» 4 млн 986 тыс. рублей, в пользу «РЖД» — 2 млн 681 тыс. рублей.

Сергей Кравченко обвиняется в организации преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ) ООО «ИЛПК», которое реализовывало в Томской области проект ЛПК «Зеленая фабрика».

По данным пресс-службы СУ СКР по Томской области, в 2007–2009 годах депутат вместе с сообщником взяли кредит в Бинбанке на 320 млн рублей для ИЛПК якобы для реализации инвестпроекта по строительству предприятия по производству ДСП, затем вывели из собственности ООО строящиеся объекты завода, скрыли это от банка и взяли еще один кредит на 75 млн рублей.

В октябре 2009 года после получения кредита на основании заявления одного из подконтрольных коммерческих предприятий о признании ИЛПК банкротом арбитражный суд Краснодарского края года вынес определение о возбуждении производства по делу.

В период с осени 2009 по весну 2010 в отношении организаций-поручителей были введены процедуры банкротства.

20 марта 2013 года следователи не смогли предъявить С.Кравченко обвинение в организации преднамеренного банкротства, так как депутат не явился в СКР, ведомство начало рассматривать вопрос об объявлении фигуранта дела в розыск.

30 апреля 2013 года Октябрьский районный суд Томска заочно арестовал Сергея Кравченко. В настоящее время ИЛПК ликвидировано вследствие банкротства.

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