В праздники томске «Спецавтохозяйство» будет дольше вывозить мусор

29 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

«Спецавтохозяйство» усилит работу по вывозу мусору в праздничные дни. Так, 31 декабря предприятие продлит работу по вывозу мусора с контейнерных площадок до 23.00, сообщает пресс-служба мэрии.

В выходные работники «Спецавтохозяйства» также продолжат работу по вывозу бытового мусора с придомовых территорий.

Директор муниципального предприятия Евгений Якуба сообщил, что продление работы позволит исключить переполнение контейнерных площадок в праздничные и выходные дни.

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