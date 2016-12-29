В праздники томске «Спецавтохозяйство» будет дольше вывозить мусор
29 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас
«Спецавтохозяйство» усилит работу по вывозу мусору в праздничные дни. Так, 31 декабря предприятие продлит работу по вывозу мусора с контейнерных площадок до 23.00, сообщает пресс-служба мэрии.
В выходные работники «Спецавтохозяйства» также продолжат работу по вывозу бытового мусора с придомовых территорий.
Директор муниципального предприятия Евгений Якуба сообщил, что продление работы позволит исключить переполнение контейнерных площадок в праздничные и выходные дни.
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