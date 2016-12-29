Ночью в Томске загорелась иномарка

29 декабря 2016 / Томский Обзор

Минувшей ночью Томске во дворе одного из домов загорелась припаркованная Тойота Королла 2012 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании у дома по ул.Сергея Лазо, 18, поступило в 4.25. В результате у автомобиля выгорел моторный отсек, лопнуло лобовое стелко, в салоне оплавилась передняя панель и обгорела обшивка салона.

Возгорание удалось ликвидировать к 4.39. Причина пожара устанавливается.

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