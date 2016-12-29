Большую часть томичей не раздражают трудовые мигранты - опрос

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Антропологи и социологи Томского госуниверситета провели исследование среди жителей Томска, чтобы выяснить их отношение к трудовым мигрантам. Опрос показал, что томичи спокойно относятся к присутствию иностранных работников, не конфликтуют с ними и слабо конкурируют на рынке труда, сообщает пресс-служба вуза.

«Полученные нами результаты говорят о том, что Томск выгодно отличается высоким уровнем толерантности к другим народам, что позволяет комфортно сосуществовать местному населению и трудовым мигрантам», – рассказал заведующий кафедрой социологии ТГУ Виталий Кашпур.

По его словам, всероссийские опросы указывают на довольно сложные отношения между местными жителями и приезжими из других стран, в том числе в связи с ситуацией на рынке труда. В то же время в Томске 55% опрошенных оценивают отношения между трудовыми мигрантами и местным населением как спокойные. По мнению горожан, мигранты занимают свою экономическую нишу и не конкурируют с ними за рабочие места.

Сотрудники лаборатории социально-антропологических исследований и кафедры социологии ТГУ уже несколько лет изучают отношение жителей Томска к трудовой миграции, оценку ее эффектов и последствий. В 2014 году ученые ТГУ проводили массовый репрезентативный опрос по этой теме среди более 900 томичей. В 2016 году опрос был повторен с тем же охватом.

«По сравнению с опросом 2014 года наблюдается некоторое снижение остроты оценок: доля тех, кто положительно относится к трудовым мигрантам, выросла с 22 до 30 процентов. Большинство же – 76% – не испытывает к ним раздражения», – пояснил Виталий Кашпур.

При этом 48% опрошенных поддерживают точку зрения, что присутствие мигрантов увеличивает уровень преступности в Томске.

«Это стереотип, который никакими официальными данными правоохранительных органов не подтверждается, и, тем не менее, фигурирует во всех опросах на тему миграции. Вероятно, это мнение транслируется через средства массовой информации», – отметила заведующая ЛСАИ Ирина Нам.

В целом, резюмируют ученые, население Томска является достаточно открытым и готово принимать чужую культуру. Однако установки томичей пока колеблются между толерантностью (согласие мириться с присутствием мигрантов) и изоляцией (стремлением отгородиться от них). Исследователи связывают это с отсутствием тесного взаимодействия: 46% опрошенных томичей отметили, что не знают ни одного трудового мигранта, 70% – не общаются ни с одним мигрантом регулярно.

Ученые ТГУ также побеседовали с самими трудовыми мигрантами. При участии студентов было проведено около 40 интервью с приезжими работниками из Центральной Азии. Результаты этой части исследования также подтверждают, что Томск является толерантным городом:

«Томичи, по мнению мигрантов, очень добрые, отзывчивые, по сравнению с жителями других городов России. Многие респонденты связывают это с университетским характером города», – рассказала магистрантка исторического факультета Сеиль Джанызакова.

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