Tele2 подготовила сеть в Томской области к пиковым новогодним нагрузкам

29 декабря 2016 / Пресс-служба «TELE2 Томск»

Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам в новогоднюю ночь и праздничные дни. Пик нагрузки на сеть традиционно ожидается в период с 18 часов 31 декабря 2016 года до 8 часов 1 января 2017 года.

Для обеспечения бесперебойной работы сети в новогодние праздники технические специалисты компании Tele2 провели комплекс профилактических работ. В частности, были запущены новые контроллеры базовых станций, расширена емкость действующих передатчиков и узлов связи, а также проведены расширения каналов связи между Tele2 и остальными операторами Томской области.

Накануне Нового года технические специалисты компании протестировали работу сети со специальными настройками, которые позволяют минимизировать вероятность перегрузок даже при значительном росте голосового трафика. Эти настройки уже действуют на базовых станциях в торгово-развлекательных центрах, а также местах проведения праздничных мероприятий по всей Томской области.

Основа для стабильной работы сети на новогодних каникулах закладывалась на протяжении всего года. В 2016 году Tele2 инвестировала значительные средства в развитие сетевой инфраструктуры в Томской области — как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Так, технические работы по улучшению качества сети затронули 250 объектов сетевой инфраструктуры, благодаря чему емкость сети 3G в Томской области была увеличена на 23%.

Согласно внутренним исследованиям оператора, в 2016 году Tele2 показала высокие показатели качества связи в Томской области. В 99% случаев голосовой вызов завершился без обрывов и сбоев, запрос на предоставление передачи данных в сетях 3G был успешен в 98% случаев.

Добиться высоких результатов по показателям уровня качества связи позволил также ввод новой технологии Self-OrganizedNetwork, которую Tele2 запустила в ноябре текущего года. Интеллектуальная самоорганизующаяся сеть (SON) позволяет оптимизировать работу стандартов 2G и 3G. Главная задача системы — повысить эффективность взаимодействия сетей для исключения обрывов при совершении звонков и передачи данных.

Татьяна Никифорович, директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях:

«Для того, чтобы наши абоненты могли комфортно общаться в праздничные дни, мы провели дополнительные настройки сети, однако основа для ее стабильной работы на новогодних каникулах закладывалась на протяжении всего года. Мы уверены, планомерные действия, которые осуществляли наши технические специалисты, позволят абонентам даже в часы пиковых нагрузок поздравить друзей и близких с Новым годом любым удобным способом — звонком, SMS или сообщением в мессенджере. В 2017 году мы продолжим инвестировать в капитальное строительство и реализовывать нашу политику, направленную на обеспечение населения Томской области качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом по низким ценам».

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