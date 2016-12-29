«МегаФон» определил самого «качающего» абонента в Томской области

29 декабря 2016 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Самым активным абонентом томского «МегаФона» в 2016 году стал житель города Томска.

По итогам 2016 года абонентом компании, скачавшим больше всего Интернет-трафика в Томской области, оказался житель Томска. За год он скачал более 5 ТБ данных, что равноценно 430 ГБ трафика или 10 фильмам в формате BluRay наилучшего качества в месяц.

Абонент пользуется архивной тарифной опцией «Реактивный», которая сейчас не доступна для подключения. Вместе с платой за другие услуги расходы на связь с января по ноябрь 2016 года составили около 8 тыс. рублей. Рекордсмен Томской области по Интернет-загрузке пользуется услугами «МегаФона» уже несколько лет.

Тем не менее, самым качающим абонентом «МегаФона» в Сибири стал житель Хакасии, который за год скачал 12 ТБ трафика. Он также пользовался архивной тарифной опцией.

МегаФон — один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Более 300 000 компаний выбирают «МегаФон» в качестве поставщика услуг связи. Сегодня среди крупных заказчиков «МегаФона» ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи.

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