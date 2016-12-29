В субботу в Томске изменится схема движения транспорта
В субботу, 31 декабря, и в новогоднюю ночь изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением новогоднего фейерверка на пл. Новособорной, который состоится в час ночи 1 января.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с 9.00 31 декабря до 1.30 1 января будет прекращено движение транспорта с организацией объезда по иным автомобильным дорогам на следующих участках:
- в районе пл. Новособорной: пер. Спортивный на участке от пр. Ленина до пересечения с ул. Советской и в пер. Томский (у здания СФТИ);
- по ул. Гагарина на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пл. Новособорная, 2б.
1 января с 00.30 до 1.30 движение транспорта будет прекращено:
-по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена;
- по Московскому тракту на участке от здания по ул. Источной, 42 до пр. Ленина;
- по ул. Советской на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена.
На указанных участках с 10.00 31 декабря до 1.30 1 января стоянка транспортных средств, за исключением машин специализированных служб (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, иных служб) будет запрещена.