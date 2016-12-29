В субботу в Томске изменится схема движения транспорта

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 31 декабря, и в новогоднюю ночь изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением новогоднего фейерверка на пл. Новособорной, который состоится в час ночи 1 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 9.00 31 декабря до 1.30 1 января будет прекращено движение транспорта с организацией объезда по иным автомобильным дорогам на следующих участках:

- в районе пл. Новособорной: пер. Спортивный на участке от пр. Ленина до пересечения с ул. Советской и в пер. Томский (у здания СФТИ);

- по ул. Гагарина на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пл. Новособорная, 2б.

1 января с 00.30 до 1.30 движение транспорта будет прекращено:

-по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена;

- по Московскому тракту на участке от здания по ул. Источной, 42 до пр. Ленина;

- по ул. Советской на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена.

На указанных участках с 10.00 31 декабря до 1.30 1 января стоянка транспортных средств, за исключением машин специализированных служб (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, иных служб) будет запрещена.

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