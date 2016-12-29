Томская «Студия 15» предлагает услуги Frontend разработки

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2016 // Фото: Студия 15

В условиях возросших требований к разработке интерфейсов и достаточно обширной конкуренции на рынке IT, а также благодаря наработанному на крупных и очень серьезных проектах бэкграунду, в декабре «Студия 15» открыла новое направление услуг: frontend аутсорсинг.

Создана специализированная команда по разработке интерфейсов. Все процессы выстроены так, чтобы соответствовать высоким стандартам рынка, держать стабильный темп работы и выдавать качественный результат. Кадровый состав выделенной команды позволяет принимать в работу крупные и сложные проекты, требующие особого подхода в разработке. Постоянный контакт со штатными дизайнерами и серверными разработчиками даёт свои преимущества: специалисты привлекаются для консультаций и решения нестандартных задач по UX, интеграций с сервером.

Отдел frontend разработки занимается HTML/CSS версткой и JavaScript программированием. Осуществляет техническую поддержку крупных проектов: проводит аудит качества интерфейса и выполняет его оптимизацию.

Передача работ по разработке интерфейсов на аутсорс может быть прежде всего интересна компаниям, которые не специализируются на данном направлении. Преимущества такого решения очевидны: не нужно нанимать дополнительных специалистов, обеспечивать их рабочими местами, платить зарплаты, следить за развитием технологий и инструментов, беспокоиться о качестве вашего продукта.

Что умеет и какими инструментами пользуется frontend отдел описано на сайте «Студии 15».

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