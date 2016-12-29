В новогоднюю ночь на улицы Томска выйдут 7 троллейбусов и 3 трамвая

29 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В новогоднюю ночь муниципальный транспорт Томска будет работать до 4.00, а в канун Нового года томский электротранспорт будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии.

В новогоднюю ночь на линию выйдут 7 троллейбусов и 3 трамвая. Троллейбус №1 выйдет на линию в 21.10, № 2 – в 21.45, № 3 - в 21.00 и 22.00, № 4 – в 21.35, № 6 - в 21.15, № 7 – в 21.50. Трамвай № 1 выйдет на линию в 21.03 и 21.30, № 5 – в 21.28.

В воскресенье, 1 января трамваи и троллейбусы начнут работу с 8.30 в соответствии с расписанием выходного дня. 2-8 января маршруты горэлектротранспорта будут работать по графикам выходного дня

Автобусные маршруты №№ 10, 11, 13/14, 20, 38 в новогоднюю ночь не планируют работать.

Автобусные маршруты №№ 2, 3, 4, 5, 8/9, 12, 16, 19, 23, 24, 25/52, 26, 29, 30/33, 53 в новогоднюю ночь планируют работать с интервалом от 20 до 30 мин. до 4 часов утра.

Перевозчиком маршрутов №№ 36, 37 будут организованы рейсы из с. Тимирязевское до пл. Новособорной.

Перевозчик маршрута № 22 в 00.15 организует доставку пассажиров из п. Спутник до пл. Новособорной.

Перевозчик маршрута № 31 в 00.15 организует доставку пассажиров из п. Мясокомбинат до пл. Новособорной

Перевозчик маршрута № 32 в 00.15 организует доставку пассажиров из 2-го пос.ЛПК до пл. Новособорной.

От пл. Новособорной автобусы маршрутов №№ 22 (в п. Спутник), № 31 (в пос. Мясокомбинат) № 32 (в 2-ой пос.ЛПК) №№ 36, 37 (в с.Тимирязевское) отправятся в 2.15

На время фейерверка на пл. Новособорной с 00.45 до 1.30 ночи пассажирский транспорт, проходящий через пл. Новособорную, приостановит движение.

1 января работа пассажирского транспорта начнется позже, чем в обычные дни и будет организована с 9.00 с интервалом не более 20 минут. Последний рейс автобусных маршрутов отправится от начальных остановок не ранее 21.00. Для кольцевых маршрутов (№№ 8/9, 13/14, 52/52, 30/33) в 20.30. 2 и 3 января автобусные маршруты начнут перевозки с 7.30 и с интервалом не более 15 минут. С 4 по 8 января (включительно) пассажирский транспорт будет работать по воскресным графикам.

Тэги/темы: