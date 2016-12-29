Три населенных пункта обеспечат автобусным сообщением с Томском

29 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Ленинский районный суд Томска удовлетворил иск прокуратуры о побуждении областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи обеспечить регулярные пассажирские перевозки до трех населенных пунктов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Установлено, что департамент организует транспортное обслуживание населения ненадлежащим образом. В частности, не осуществляются пассажирские перевозки из Томска в Каргасок, Спасо-Яйское и Копылово», — говорится в пресс-релизе.

В связи с этим прокуратура направила иск в суд о побуждении департамента организовать перевозки по данным маршрутам, который удовлетворен в полном объеме.

В свою очередь глава областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что перевозки до Каргаска не осуществлялись из-за нелегальных перевозчиков.

«В ближайшее время планируется ряд мер по противодействию нелегальным перевозчикам, а также в 2017 году пройдет аукцион на право перевозки пассажиров до Каргаска», — сказал Константин Белоусов.

По его словам, автобус из Томска до Копылово начнет свою работу с 2017 года по маршруту N130.

Константин Белоусов добавил, что также рассматривается целесообразность прямого автобусного рейса до Спасо-Яйского, так как на данном направлении в настоящее время работает дублирующий маршрут.

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