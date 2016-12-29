В ночь на пятницу в Томске будут вывозить снег с Кузнечного и Октябрьского взвозов
В ночную смену снегоуборочная техника томского «Спецавтохозяйства» вновь выйдет на уборку городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
Ночью бригады будут работать на участках следующих улиц:
Кузнецова;
Тверская (обе стороны от пр. Кирова до ул. Герцена, от ул. Герцена до пр. Фрунзе);
Кузнечный взвоз (правая сторона от ул. Б. Подгорной до пл. Соляной);
Октябрьский взвоз (левая сторона от ул. Б. Подгорной до ул. Октябрьской);
Набережная реки Ушайки;
пер. Пионерский;
пл. Ленина.
Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, ночью уборка снега на ул.Клюева (от Иркутского тракта до улицы Бирюкова) и ул.Кузнечный взвоз (от площади Соляной до улицы Розы Люксембург) будет проводиться с ограничением движения на определенных участках.
Днем 31 декабря запланированы работы по вывозу снега с участков ул.Нахимова, Красноармейская, Вокзальная, Техническая и Потанина.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.