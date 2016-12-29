В ночь на пятницу в Томске будут вывозить снег с Кузнечного и Октябрьского взвозов

29 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночную смену снегоуборочная техника томского «Спецавтохозяйства» вновь выйдет на уборку городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Ночью бригады будут работать на участках следующих улиц:

Кузнецова;

Тверская (обе стороны от пр. Кирова до ул. Герцена, от ул. Герцена до пр. Фрунзе);

Кузнечный взвоз (правая сторона от ул. Б. Подгорной до пл. Соляной);

Октябрьский взвоз (левая сторона от ул. Б. Подгорной до ул. Октябрьской);

Набережная реки Ушайки;

пер. Пионерский;

пл. Ленина.

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, ночью уборка снега на ул.Клюева (от Иркутского тракта до улицы Бирюкова) и ул.Кузнечный взвоз (от площади Соляной до улицы Розы Люксембург) будет проводиться с ограничением движения на определенных участках.

Днем 31 декабря запланированы работы по вывозу снега с участков ул.Нахимова, Красноармейская, Вокзальная, Техническая и Потанина.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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