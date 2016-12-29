Суд прекратил банкротство ремонтной «дочки» Сибирского химкомбината

29 декабря 2016 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Сибрегионпромсервис» («дочка» АО «Сибирский химический комбинат») в связи с погашением задолженности перед кредиторами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

«Сибрегионпромсервис» погасил долги перед истцом — ООО «Торговый дом «Транссибметалл» (Новосибирск), при этом сумма не раскрывается, а также перед вступившим в дело ООО «Димитровградский металлургический завод» (ДМЗ, Ульяновская область) — 9,4 млн рублей.

Ходатайство о мирном урегулировании спора и план мероприятий по финансовому оздоровлению должника в суд представляла его материнская компания — Сибирский химкомбинат.

ООО «Сибрегионпромсервис» создано в 2011 году на базе центра по ремонту оборудования АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ»). В компанию вошли ремонтно-монтажные службы основных подразделений СХК. Выручка предприятия в 2015 году составила 531,212 млн рублей, чистый убыток — 109,151 млн рублей.

Тэги/темы: