«Томи» грозит штраф за задержку зарплаты игрокам и персоналу

30 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Анкикина

Госинспекция труда Томской области рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности футбольного клуба «Томь» за задержку зарплаты, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на госинспектора труда Вадима Березовского.

«Мы провели проверку, факты задолженности зарплаты подтвердились. Представителю ФК „Томь“ выдано предписание об устранении нарушений законодательства. В настоящее время решается вопрос о составлении протокола по административной статье», — сказал Вадим Березовский.

Он уточнил, что клубу грозит ответственность по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), максимальная санкция которой для юрлиц составляет 50 тыс. рублей.

Как сообщалось, футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности — игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн рублей. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года, но из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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