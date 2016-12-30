«Ростелеком» поздравил воспитанников Бакчарского детского центра

30 декабря 2016 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» в канун Нового года побывал в гостях у воспитанников ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района».

Коллектив Томского филиала ПАО «Ростелеком» в рамках акции «Стань Дедом Морозом!» самостоятельно приобрел подарки для 31 ребенка из детского центра в Бакчаре.

Каждый сотрудник компании при помощи корпоративного портала мог перейти по ссылке с символичным названием «Стань Дедом Морозом» и увидеть список ребят с их пожеланиями. Там содержалась подробная информация о том, какой подарок ребенок мечтает получить.

Желания детей были самыми разнообразными: спортивный инвентарь, гаджеты, детские игрушки, обувь, одежда, косметика, бижутерия и пр. Связисты сами определяли — кому сделать новогодний подарок, после чего напротив имени выбранного ребенка ставили отметку «я подарю!». Индивидуальный подарок достался каждому ребенку.

«Дети пишут Деду Морозу о своих мечтах, они верят в сказку. И мы, взрослые, поддерживаем их светлые ожидания. Такие мероприятия — это всегда приятная миссия, которую сотрудники „Ростелекома“ выполняют с большим удовольствием. Приятно, что в компании столько неравнодушных и желающих помочь сотрудников. Мы хотим, чтобы у детей, которые остался без попечения родителей, был настоящий праздник, чтобы они верили в добро», комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком».

Администрация центра совместно с подопечными выразила благодарность «Ростелекому» за неравнодушное отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла и подарила представителям оператора ответные подарки, сделанные руками детей.

Напомним, что благотворительны й проект «Ростелекома» «Стань Дедом Морозом» по сбору подарков для воспитанников детских домов стал уже традиционным. Он проводится ежегодно накануне новогодних праздников.

Компания, признанный лидер в области телекоммуникаций , не только предоставляет качественные услуги связи своим клиентам. Она также содействует повышению качества жизни населения и формированию стабильной социальной среды, в том числе за счет реализации на всей территории страны специальных проектов в области здравоохранения, образования, спорта, культуры.

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