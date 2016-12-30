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«Ростелеком» поздравил воспитанников Бакчарского детского центра

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Томский филиал ПАО «Ростелеком» в канун Нового года побывал в гостях у воспитанников ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района».

Коллектив Томского филиала ПАО «Ростелеком» в рамках акции «Стань Дедом Морозом!» самостоятельно приобрел подарки для 31 ребенка из детского центра в Бакчаре.

Каждый сотрудник компании при помощи корпоративного портала мог перейти по ссылке с символичным названием «Стань Дедом Морозом» и увидеть список ребят с их пожеланиями. Там содержалась подробная информация о том, какой подарок ребенок мечтает получить.

Желания детей были самыми разнообразными: спортивный инвентарь, гаджеты, детские игрушки, обувь, одежда, косметика, бижутерия и пр. Связисты сами определяли — кому сделать новогодний подарок, после чего напротив имени выбранного ребенка ставили отметку «я подарю!». Индивидуальный подарок достался каждому ребенку.

«Дети пишут Деду Морозу о своих мечтах, они верят в сказку. И мы, взрослые, поддерживаем их светлые ожидания. Такие мероприятия — это всегда приятная миссия, которую сотрудники „Ростелекома“ выполняют с большим удовольствием. Приятно, что в компании столько неравнодушных и желающих помочь сотрудников. Мы хотим, чтобы у детей, которые остался без попечения родителей, был настоящий праздник, чтобы они верили в добро», комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком».

Администрация центра совместно с подопечными выразила благодарность «Ростелекому» за неравнодушное отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла и подарила представителям оператора ответные подарки, сделанные руками детей.

Напомним, что благотворительный проект «Ростелекома» «Стань Дедом Морозом» по сбору подарков для воспитанников детских домов стал уже традиционным. Он проводится ежегодно накануне новогодних праздников.

Компания, признанный лидер в области телекоммуникаций, не только предоставляет качественные услуги связи своим клиентам. Она также содействует повышению качества жизни населения и формированию стабильной социальной среды, в том числе за счет реализации на всей территории страны специальных проектов в области здравоохранения, образования, спорта, культуры.

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