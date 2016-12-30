В Томске полицейский помог мужчине доставить в больницу потерявшую сознание пенсионерку

Томский автоинспектор совместно с гражданином помог оперативно доставить в больницу пожилую женщину с приступом обострившегося хронического заболевания, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель обратился в дежурную часть с просьбой о помощи. По словам 30-летнего мужчины, во время движения на одном из перекрестков он заметил женщину-пешехода, которая упала подходя к переходу, и не пытается встать на ноги. Увидев это, он поспешил помочь ей подняться, после чего усадил её в машину и попытался оказать медицинскую помощь.

"Через несколько минут, женщина пришла в сознание и рассказала, что у нее обострилось хроническое заболевание, и она решила самостоятельно добраться до больницы, но внезапно по пути у неё начался приступ. Водитель попытался быстро доставить пострадавшую в медицинское учреждение, но из-за большого количество транспорта на дорогах города в предпраздничные дни этого сделать не смог, поэтому и обратился в Госавтоинспекцию", - говорится в сообщении.

Инспектор ДПС, находившийся на дежурстве неподалеку от места события, сразу откликнулся на просьбу о помощи. На патрульном автомобиле он сопроводил автомобиль с пострадавшей, минуя дорожные заторы. Прибыв в больницу полицейский вместе с автолюбителем помогли пенсионерке войти в приемный покой, где ей оказали помощь.

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