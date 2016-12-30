Ночью томское «Спецавтохозяйство» очистит переходы и остановки по пр. Мира и Фрунзе
В ночь на субботу, 31 декабря, снегоуборочная техника «Спецавтохозяйство» будет работать на участках следующих улиц:
Белинского (обе стороны от пр. Фрунзе до ул. Герцена);
Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова);
Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова);
Набережная реки Ушайки;
Кузнечный взвоз (обе стороны от ул. Б. Подгорной до пл. Соляной);
Октябрьский взвоз (от ул. Б. Подгорной до ул. Октябрьской);
пр. Кирова (обе стороны от пр. Ленина до ул. Красноармейской);
пл. Новособорная; пл.Ленина;
пер. Спортивный;
пер.Томский;
пер.Пионерский;
остановки, пешеходные переходы, парковки, заезды по пр. Мира (правая сторона от ул. К. Ильмера), по пр. Фрунзе (обе стороны от пр. Комсомольского до пр. Ленина), по ул. Елизаровых.
В пресс-службе мэрии отмечают, что днем 31 декабря предприятие продолжит вывоз снега с ул. Нахимова и Красноармейской.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.