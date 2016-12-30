Ночью томское «Спецавтохозяйство» очистит переходы и остановки по пр. Мира и Фрунзе

30 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на субботу, 31 декабря, снегоуборочная техника «Спецавтохозяйство» будет работать на участках следующих улиц:

Белинского (обе стороны от пр. Фрунзе до ул. Герцена);

Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова);

Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова);

Набережная реки Ушайки;

Кузнечный взвоз (обе стороны от ул. Б. Подгорной до пл. Соляной);

Октябрьский взвоз (от ул. Б. Подгорной до ул. Октябрьской);

пр. Кирова (обе стороны от пр. Ленина до ул. Красноармейской);

пл. Новособорная; пл.Ленина;

пер. Спортивный;

пер.Томский;

пер.Пионерский;

остановки, пешеходные переходы, парковки, заезды по пр. Мира (правая сторона от ул. К. Ильмера), по пр. Фрунзе (обе стороны от пр. Комсомольского до пр. Ленина), по ул. Елизаровых.

В пресс-службе мэрии отмечают, что днем 31 декабря предприятие продолжит вывоз снега с ул. Нахимова и Красноармейской.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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