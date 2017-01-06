В Томской области сгорела ферма, власти обещали помочь

6 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Областные власти помогут в восстановить пострадавшую от пожара ферму в Зырянском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Пожар на ферме в селе Семеновка произошел поздно вечером 5 января. В 23.26 на место прибыло первое подразделение пожарных. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Здание фермы обгорело по всей площади. В 01.12 пожар был локализован, в 01.24 полностью потушен. Предварительная причина — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Администрация Томской области окажет необходимую поддержку сельскохозяйственному производственному кооперативу (СПК) «Семеновский» Зырянского района в восстановлении сгоревшей фермы.

«Сейчас на месте находится межведомственная рабочая группа, которая выясняет все причины и обстоятельства случившегося. Областные власти помогут в восстановлении фермы — после выяснения полной картины будем думать над вариантами поддержки», — отметила начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Ирина Черданцева.

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