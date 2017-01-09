Онлайн-табло, SMS и карты: что поможет разобраться с новой транспортной схемой

9 января 2017 / Томский Обзор

В Томске с 1 января 2017 года заработала новая транспортная схема. Как разобраться в новой системе общественного транспорта и что может помочь добраться из точки А в точку Б?

К счастью, несмотря на введение новой сети, практически все остановки останутся на своих местах. Увидеть все схемы маршрутов можно на сайте raspisanie.tomsk.ru, обновленные автобусные маршруты в картинках также выложены на "ТО".

На сайте raspisanie.tomsk.ru также размещено онлайн-табло, которое позволяет узнать, какой из троллейбусных или трамвайных маршрутов может довезти вас из пункта А в пункт Б и время прибытия транспортного средства на остановку. Увы, автобусные маршруты на табло пока не отображаются.

Если ваш телефон не может выйти в интернет, можно воспользоваться SMS-помощником. Используя определенные команды, отправленные на номер +7-952-154-5005, можно узнать не только как добраться из одной точки в другую, но и когда подойдет ближайший автобус. Все остановки в этой системе имеют свои буквенно-цифровые коды вроде "Музей1", их полный список так же можно скачать на сайте raspisanie.tomsk.ru, там же есть полная инструкция по отправке "вопросительных SMS" (и еще одна).

Кроме того, на сайте есть интерактивная карта. В настоящее время здесь уже представлены маршруты городских трамваев и троллейбусов с указанием их местоположения. Обещают, что позже к ним добавятся и маршрутные автобусы с системами ГЛОНАСС на борту (которые авторизированные мэрией перевозчики установят в рамках контракта). Эти же данные можно будет получить с помощью мобильного приложения для Android и IOS. Приложения, актуальные для маршрутных автобусов, мэрия планировала запустить после новогодних праздников.

Согласно контракту, в каждой маршрутке теперь должно работать голосовое оповещение. Работает ли оно на деле - рассказывайте нам в комментариях.

Телефон контролирующей службы маршрутных перевозок +7 (3822) 28-29-06 По нему можно будет сообщить о недостатках в работе перевозчиков или же получить ответы на интересующие вопросы.

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