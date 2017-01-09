В Томской области зафиксировали особенную новогоднюю ночь

9 января 2017 / Томский Обзор

В этом году в новогоднюю ночь в Томской области не было зарегистрировано ни одного грабежа или разбоя. Кроме того, в эти новогодние каникулы в Томской области не было погибших в дорожно-транспортных происшествиях и пожарах, в то время как в прошлом году в это время погибло, соответственно, по пять человек.

По сравнению с началом прошлого года в первые восемь дней 2017-го также уменьшилось количество краж — с 832 до 588, грабежей — с 87 до 58, разбоев — с 6 до 3, случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — с 34 до 26 и пожаров — с 34 до 3.

Всего с 1 по 9 января в регионе было зарегистрировано на 13,2 % правонарушений меньше, чем годом ранее, — 1 608 против 1 853, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Тэги/темы: