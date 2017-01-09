Более 9 тысяч томичей подписали «транспортно-снежное» обращение к президенту на change.org

9 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Более 9 тысяч томичей подписали «транспортно-снежное» обращение к президенту на change.org. В петиции просят «обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в городе» и «сменить администрацию Томска».

Обращение было создано Станиславом Перуновым 6 дней назад. Основных претензий в тексте две — недостаточная уборка снега и «коллапс пассажироперевозок»:

«Горожане по 30–40 минут ожидают свою маршрутку, опаздывают на работу, из многих районов после 21.00 часа невозможно уехать. В городской черте раздаются участки под строительство новых микрорайонов без заранее подготовленной инфраструктуры и без учета транспортной доступности, что опять-же приводит к многочасовым пробкам, аварийным ситуациям и отсутствию возможности быстро приехать по вызову для экстренных служб», — говорится в обращении.

В комментариях к петиции подписавшиеся томичи по-разному комментируют ситуацию (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Снег чистится лишь по центральным дорогам, на остальных, не вывозится вообще, машины не могут разъехаться, т. к. на проезжей части сугробы с двух сторон по 2–3 метра, от этого город захлебывается в пробках. После нововведений администрации на остановках пассажиры 30–40 минут ожидают свою маршрутку, автобусы переполнены, транспорта не хватает, за то увеличили сумму за проезд!!!!!!!!!!!!! Из многих районов после 21.00 часа невозможно уехать», — пишет томичка Светлана Пахманова.

«Поддерживаю критику администрации города, но не согласен с форматом петиции. Почему петиция адресована Путину? Президент такими вопросами не должен заниматься. Это обычный городской вопрос, который люди должны решать своими силами. Вы вроде как полноправные граждане, взрослые люди, в конце концов, решайте свои проблемы сами. Проводите митинги, подключайте телевидение, прессу, пишите жалобы в прокуратуру, добивайтесь увольнения жуликов. А так — типа закинули челобитную, с себя ответственность сняли, а дальше пускай добрый царь разбирается. Нет, друзья, так ничего не добьемся. А содержанием петиции согласен полностью, половина дорог уже односторонними стали банально из-за снега. Каменный век», — отмечает Марк Войцеховский.

Елена Подъяпольская: «Подписываю, так как сегодня с утра уже раздумывала на эту тему, я думаю им это просто неинтересно. Поднять плату за проезд при этом значительно ухудшив качество перевозок, при чем без предупреждений (такой вот новогодний сюрприз) это пожалуйста. А вычистить наконец город от снега, кроме, конечно, проспекта Ленина — это сразу множество отговорок. В том году предлагали ехать на юг, в этом — нет мест для вывоза снега. Какого вывоза спрашивается, если его никто не вывозит. Лазо убирали раза три с ноября! Реанимация не может проехать потому, что осталось всего две полосы, все остальное занесено снегом».

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