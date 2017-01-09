Первый ребенок в 2017 г. родился в Томске через 5 минут после полуночи

9 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Рекламный плакат, СССР

Первый ребенок 2017 года в Томске появился на свет в родильном доме № 4 в 00.05 1 января нового года. Мальчик весом 2900 граммов и ростом 49 см. стал одним из 206 детей, появившихся в томских роддомах в новогодние каникулы.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, всего врачи томских роддомов приняли с 31 декабря 2016-го по 8 января 2017 года 98 девочек и 108 мальчиков. Год назад в новогодние каникулы в Томске родилось 266 детей (155 мальчиков и 111 девочек), что на 60 больше, чем в 2017-м году.

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