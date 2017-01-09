Томичей просят не парковать автомобили на месте снегоочистки (список улиц)

9 января 2017 / Томский Обзор

Томичей просят не парковать машины на участках, где сегодня ночью планируется вывоз снега. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ночную смену 10 января снегоуборочная техника САХ будет работать на участках следующих улиц:

Б. Куна (правая сторона от Иркутского тракта с треугольниками до ул. И. Черных), Клюева (правая сторона от ост. «Солнечный» до Иркутского тракта), Р. Люксембург (от пл. Ленина до пер. 1905 года), Советская (от пр. Фрунзе до ул.Герцена), Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина), К.Маркса (от пересечения пл.Ленина до пер. Кооперативного), Московский тракт (правая сторона от пр. Ленина до пер. Базарного с парковками), Набережная р. Ушайки с Каменным мостом, пер. Школьный, Пионерский, Спортивный, Томский, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пл. Ленина)

Днем 10 января предприятие продолжит вывоз снега с ул. Архитекторов, Крячкова, Техническая и пр. Фрунзе.

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