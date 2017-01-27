В томском пивном клубе «Карл у Клары» запустили бизнес-ланчи

27 января 2017 / На правах рекламы

В томском пивном клубе «Карл у Клары» в январе начали подавать бизнес-ланчи.

В меню — "обеденная" классика вроде салата "Оливье", "Витаминенсалат, "Хиннербруст" - куриное филе, обжаренное до хруста, щучьи котлеты "Фишкотлета", фирменные колбаски и даже Ривелькухе - традиционный пирог российских немцев.

Бизнес-ланчи доступны для заказа с 12.00 по 17.00 по будням.

Часы работы: с 12.00 до 00.00

Тел. для справок и бронирования столов: 97-99-87

Адрес: пр. Кирова, 51б

Заведение, заработавшее в начале января 2017 года на пр. Кирова, 51б рядом с бизнес-центром «Дипломат» — это уголок старого Томска, где можно попробовать кухню российских немцев и выпить свежего местного и крафтового пива разных сортов.

В вечернем меню «Карла» — штрудли со свининой, тушеная квашеная капуста с охотничьими колбасками и обжаренными клецками, приготовленная по особому рецепту рулька, домашние колбаски разных сортов и местные закуски по рецептам немецких хозяйств Томской области. К ним подают свежее пиво от крафтовых пивоварен и локальных производителей.

Ресторан назвали в честь промышленника Карла Крюгера, основавшего сто сорок лет назад в Томске знаменитый пивоваренный завод. Уютные диваны и кресла, кирпич и дерево, мягкий свет, удивительные объявления из газеты «Сибирская жизнь» конца XIX века и парящий над залом стилизованный дирижабль создают атмосферу заведения.

Отличительная черта клуба — большие порции и демократичные цены позволят устроить в «Карле у Клары» отличные дружеские посиделки. Сюда же стоит зайти пообедать гостям города — здесь они смогут почувствовать настроение и вкус настоящего Старого Томска.

В январе заведение работает в техническом режиме.

Часы работы: с 12.00 до 00.00

Тел. для справок и бронирования столов: 97-99-87

Адрес: пр. Кирова, 51б

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