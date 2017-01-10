«Томскводоканал» снова запускает «Водную амнистию»

10 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

С сегодняшнего дня «Томскводоканал» снова запускает акцию «Водная амнистия». Как сообщает пресс-служба предприятия, собственники, чьи дома самовольно подключены к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, смогут легализовать свою врезку без последствий. Их не отключат от услуг, и им не будет выставлено начисление исходя из пропускной способности трубы.

Оформить самовольщикам врезки и на законных основаниях начать пользоваться водой и канализацией можно будет до конца февраля. Для легализации врезки в рамках акции необходимо предоставить специалистам производственно-технического отдела ООО «Томскводоканал» документы на жилой объект, земельный участок, выкопировку из генерального плана и заключить временный договор на оказание услуг. С полным списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Подключение к сетям». После того, как документы будут надлежащим образом оформлены, с собственником подписывается постоянный договор. Получить подробную консультацию и сдать документы можно по адресу ул. Елизаровых, 79/2, окна № 7 и 8.

По завершению акции «Водная амнистия» компания вновь приступит к активному инспектированию водопроводных и канализационных сетей города и начнет отключать нелегальные врезки. При выявлении несанкционированного подключения компания имеет право доначислить собственнику исходя из пропускной способности трубы. Учитывается ее диаметр, суточный расчетный объем воды, скорость движения потока и длительности такого подключения. Кроме того, дополнительно нарушителю выставляется счет за работу по ликвидации нелегальной врезки.

В 2014 году «Томскводоканал» уже проводил «Водную амнистию». Тогда ей воспользовались более 200 частных домовладений.

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