Для томских школьников запускаются занятия по конструированию и механике

10 января 2017 / Томский Обзор

В Томском политехе школьники смогут своими руками собрать образцы средневековой техники, сообщает пресс-служба вуза.

В Томском политехническом университете стартуют «Проектные пятницы» для школьников. На кафедре теоретической и прикладной механики абитуриенты будут своими руками создавать образцы исторической и современной техники, а также готовиться к представлению собственных проектов на конференциях и конкурсах.



«Проектные пятницы» на кафедре теоретической и прикладной механики ТПУ в этом году будут проходить впервые. Как отмечает заведующий кафедрой Евгений Пашков, занятия помогут школьникам, интересующимся механикой, на практике познакомиться с образцами техники и даже создать собственные устройства.



«На первом занятии мы рассмотрим темы, которые интересны самим школьникам, а также предложим собственные. Например, ребята смогут самостоятельно сконструировать модели древней или средневековой техники: катапульты, луки, арбалеты», — рассказывает Евгений Пашков.



Первое занятие пройдет 13 января в 14:00 в аудитории № 218 учебного корпуса № 3 (пр. Ленина, 43).



В дальнейшем в ходе занятий преподаватели кафедры помогут школьникам оформить получившиеся проекты в виде рефератов и статей, подготовить презентации и выступления. С готовыми проектами абитуриенты выступят на конференциях, конкурсах, смогут опубликовать свои работы в сборниках научных статей. По словам организаторов, этот опыт позволит им успешно показать себя при поступлении, а в дальнейшем — во время обучения в вузе.



Занятия ориентированы на старшеклассников, однако, как говорит Евгений Пашков, присоединиться к ним могут также юные инженеры, обучающиеся в средних классах. Предварительно записываться не нужно: чтобы начать обучение, достаточно прийти на занятие. Занятия будут проходить 13 января, 3 февраля и 10 марта, начало в 14:00.



Узнать подробнее о «Проектных пятницах» и других занятиях для школьников на кафедре теоретической и прикладной механики Института природных ресурсов ТПУ можно по телефонам 60-63-07, 60-63-06.

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