В Томске пройдет Фестиваль японских искусств для особенных людей

10 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томске 19—21 января 2017 года состоится проект «Дух красоты и красота души. Фестиваль японских искусств для особенных людей». Творческий потенциал участников будут раскрывать через традиционные японские искусства — оригами, икебану, каллиграфию и го.

Организаторами проекта стали Томское отделение общества Россия-Япония, Посольство Японии в России и Томский государственный университет.

«Искусства Японии давно и успешно используются в различных сферах жизни как инструмент для саморазвития ещё с самурайских времен. Безусловно, это может быть полезным всем без исключения, однако есть категория людей, которым крайне необходимо исчерпывать максимально возможные ресурсы своей личности, для того, чтобы нормально существовать в социуме — это инвалиды», — отмечают организаторы фестиваля.

В течение трех дней фестиваля участники фестиваля познакомятся с традиционными искусствами на мастер-классах, а завершится фестиваль небольшой концертной программой.

«Когда люди узнавали о предстоящем мероприятии, многие старались привнести свой вклад. Так родилась идея угощать инвалидов дачным чайком из смородины, мяты, мелиссы и других трав, с вареньем и медом. И эта линия уникальной человеческой реакции набирает ход, нам пишут на форуме mama.tomsk.ru, идут звонки и предложения — видимо, к началу фестиваля у меня дома будет склад. То, что останется, поедет в офис общества инвалидов, радовать наших подопечных летними ароматами сибирских ягод и трав», — рассказала «ТО» Елена Чабанец, руководитель Томского отделения Общества Россия-Япония.

Партнеры проекта: общество инвалидов, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Томский кондитер и КВЗ, Антонов Двор, Томская областная филармония.

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