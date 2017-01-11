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Количество межрегиональных воздушных маршрутов из Томска вырастет

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Федеральное агентство воздушного транспорта включило Томскую область в программу субсидирования воздушных перевозок пассажиров на 2017 год, сообщает пресс-служба администрации региона.

Субсидии федерального бюджета получат шесть маршрутов: Томск – Новосибирск (авиакомпания «Сибирская легкая авиация»), Томск – Иркутск («ИрАэро»), Томск – Тюмень («Ямал»), Стрежевой – Новосибирск («КрасАвиа»), Стрежевой – Омск и Стрежевой – Тюмень («Бурятские авиалинии»).

Еще три направления получат поддержку областного бюджета: Томск – Абакан, Томск – Барнаул (авиакомпания «Сибирская легкая авиация») и Томск – Екатеринбург («РусЛайн»). В бюджете 2017 года на такую поддержку предусмотрено 29 миллионов рублей.

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