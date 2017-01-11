Мэр обратился к томичам с просьбой «подставить плечо коммунальщикам» в деле снегоуборки

11 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Мэр обратился к томичам с просьбой «подставить плечо коммунальщикам» в деле снегоуборки. В обращении, распространенном сегодня пресс-службой администрации Томска, в частности, говорится:

«В городе сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона. По данным синоптиков снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров. Таких аномальных осадков не было в нашем городе 18 лет. Ресурсов „Спецавтохозяйства“ оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее. Специалистам САХа, работающим в усиленном режиме уже почти 2 месяца, удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать в удовлетворительном состоянии основные магистрали и дороги областного центра. Бесперебойно, хотя порой и с задержками, ходит общественный, служебный и личный транспорт».

По мнению главы города, слабым местом в уборке города от снега стали межквартальные и внутри дворовые территории, улицы 3-й категории и тротуары: «Здесь явно не доработали подрядчики районных администраций, целый ряд управляющих компаний. Администрация города не снимает с себя ответственности за их недобросовестную работу. Выводы обязательно будут. Но сейчас время не слов, а дел», — говорится в тексте обращения.

Руководителей и коллективы предприятий всех форм собственности просят подставить плечо коммунальщикам и убрать прилегающие к предприятиям территории, въезды и выезды к ним, а также парковочные места и вывезти с них снег. Также обещается, что все будут обеспечены талонами на бесплатный прием снега.

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