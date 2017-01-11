В 2016-м году томичи искали любовь, глютен и лабутены

11 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Рекламный плакат, СССР

В 2016 году в топ слов, которые томичи чаще всего искали в поиске Яндекса со словами «что такое» и «что это» вошли «лабутены», «любовь» и «глютен». В 2015 году топ-3 незнакомых слов для томичей выглядел так: «любовь», «игил», «СНИЛС», сообщает пресс-служба Яндекса.

Ежедневно жители Томска задают поиску Яндекса около 1,5 миллиона запросов, которые посвящены разным темам и событиям. По запросам можно отслеживать появление новинок - так, "лабутены" в топе 2016 года явно связаны с выходом популярной песни Сергея Шнурова и гр. "Ленинград" "На лабутенах".

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