Власти Томска втайне от горожан вводили режим ЧС из-за обильных снегопадов

11 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Администрация Томска в декабре вводила режим чрезвычайной ситуации, однако не довела эту информацию до населения, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Сибирь".

"Перед Новым годом мы тихо ввели режим ЧС, чтобы использовать правильно деньги", - сообщил мэр города Иван Кляйн в среду на встрече с руководителями управляющих компаний.

Позднее мэрия в пресс-релизе подтвердила, что режим ЧС вводился и был снят 29 декабря.

Между тем источник в экстренных службах региона пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь", что федеральный закон "О защите населения и территорий от ЧС" предусматривает гласность работы органов власти при введении режима ЧС.

"При введении режима ЧС ставятся в известность власти региона, МЧС и в обязательном порядке население", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по информационной политике администрации Томска Андрей Пельт уточнил агентству, что режим ЧС вводился на короткий срок, и о нем не сообщалось, "чтобы не будоражить людей".

"Естественно, в известность ставились администрация региона, органы МЧС. По нашей линии информации не было, это прерогатива МЧС, информация должна была исходить от них", - подчеркнул А.Пельт.

Как сообщалось, с конца ноября в Томске начались сильные снегопады. К 11 января, по данным синоптиков, снежный покров в городе превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не было 18 лет.

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