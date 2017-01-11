В Томске отменяются все массовые мероприятия

11 января 2017 / Томский Обзор

С 12 января в Томске отменяются массовые мероприятия, сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение было принято сегодня на заседании Совета по предупреждению распространения заболеваемости гриппом под председательством заместителя мэра по социальным вопросам Татьяны Домнич.

По информации Роспотребнадзора, эпидпорог в городе превышен более чем на 20%.

Отмена массовых мероприятий в учреждениях социальной сферы – лишь одна из мер, направленных на снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томске. В школах, детсадах и учреждениях культуры и спорта введены «утренние фильтры» - все заболевшие дети будут отправляться домой.

Напомним, что при заболеваемости ОРВИ и гриппом более 20% учащихся, класс будет закрыт на карантин. Такое же правило действует для групп в детских садах.

Для работников соцсферы с 12 января вводится масочный режим. Также в целях нераспространения вирусных инфекций рекомендовано работникам потребительской сферы и транспорта носить индивидуальные маски и регулярно проводить обработку рабочих мест дезинфекционными средствами.

Тэги/темы: