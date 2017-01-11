Томичам представят книгу «По ту сторону медиума»

Томский Обзор / Фото: 11 января 2017 // Фото: ncca.ru

В воскресенье, 15 января, в рамках открытия нового образовательного сезона Сибирского филиала ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а), состоится лекция-презентация книги «По ту сторону медиума: искусство, наука и воображаемое технокультуры», передают организаторы.

Балтийский филиал ГЦСИ-Росизо (Калининград), который реализует научно-образовательные и выставочные проекты, даст возможность томичам погрузится в атмосферу технологий и искусства. Каждый из проектов компании является уникальным междисциплинарным исследованием, как подчеркивает пресс-служба, исследованием мирового уровня, и конечно, вызывают огромный интерес у специалистов в области современного искусства, и у людей науки.

«Мы с удовольствием презентуем в Сибири новую книгу наших коллег из Калининграда. На это раз ведущий российский теоретик и куратор art & science Дмитрий Булатов назвал коллекцию теоретических текстов и художественных проектов „По ту сторону медиума: искусство, наука и воображаемое технокультуры“. Лекцию и презентацию подготовил один из авторов книги Дмитрий Галкин», — сообщает пресс-служба учреждения на официальной странице ВКонтакте.

Дмитрий Галкин — исследователь и теоретик цифровой культуры, куратор. В 2002 защитил кандидатскую, а в 2013 — докторскую диссертации (ТГУ), профессор Национального Исследовательского Томского государственного университета, ст. н/с НОЦ PAST, куратор Сибирского филиала ГЦСИ. Автор серии публикаций, посвященных теории и истории цифровой культуры, а также монографии «Цифровая культура: горизонты искусственной жизни» (ТГУ, 2013).

Посетить мероприятие сможет любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться, отправив заявку по адресу: kuklina_1993@bk.ru Для регистрации нужно написать письмо с контактными данными: ФИО, телефон.

Вход бесплатный, начало в 18.30

Тэги/темы: