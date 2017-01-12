Эксперт: Оптовая цена мяса свинины за два года в Томске снизилась, курицы - выросла

12 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Отпускная оптовая цена мяса свинины - кроме бескостного мяса - в Томске в период с лета 2014 по декабрь 2016 года снизилась на 0,5%.

Об этом сообщает Томское УФАС России, которое на протяжении 2,5 лет осуществляло мониторинг оптово-отпускных цен на мясо - первоначально еженедельный, а в дальнейшем ежемесячный.

Отпускная цена на мясо курицы (тушка цыплёнка бройлера 1 сорта), производимое птицефабрикой «Томская» повысилась на 3,4%. Отпускная цена на мясо курицы (без учета куриных окорочков), производимое Межениновской птицефабрикой повысилась на 16,5%.

"Учитывая то, что накопленная инфляция за период с августа 2014 года по декабрь 2016 года включительно составила более 25%, а прайсовые цены на мясо курицы выросли на 16,5% и 3,3% в зависимости от производителя, на мясо свинины и вовсе снизились за 2,5 год на 0,5%, можно утверждать - контр санкции серьёзным образом не отразились на оптовой цене мяса курицы в Томской области. Отпускные цены после введения ответных экономических санкций выросли меньше, нежели уровень инфляции", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Также, по мнению уководителя антимонопольного управления Владимира Шевченко, результаты мониторинга свидетельствуют о самодостаточности Томской области в вопросе обеспечения мясом.

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