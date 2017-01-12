Томская область заключила партнерское соглашение с Национальным союзом производителей говядины

12 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Томская область заключила партнерское соглашение с Национальным союзом производителей говядины (НСПГ) России, сообщает пресс-служба администрации региона. Оно предусматривает совместную работу над обеспечением продовольственной безопасности, реализацией инвестпроектов, созданием агропромышленных парков и агрокластеров, продвижение потенциала Томской области в России и за рубежом.

Стать пилотным регионом в реализации новой модели развития мясного скотоводства на основе кластерного подхода томичам предлагал побывавший в октябре 2016 года в Томске гендиректор НСПГ России Роман Костюк. Такая модель предполагает кооперацию хозяйств вокруг предприятия-интегратора, которое будет специализироваться на доращивании молодняка, и сбыт мяса переработчикам, в том числе таким крупным компаниям как «Мираторг» и «Ашан».

В регионе есть фермеры, готовые участвовать в реализации пилотной модели развития мясной отрасли, а также заключены предварительные соглашения с российскими и иностранными заводчиками о поставках в томские хозяйства мясного скота галловейской породы. В течение 2017 года племенной скот будет завозиться в регион из Алтайского края и Германии.

Схема поддержки молочного животноводства в регионе останется прежней: ежегодная реконструкция не менее 1000 скотомест и строительство двух-трех новых ферм с таким же поголовьем.

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