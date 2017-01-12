Студентка ТГАСУ стала «Мисс Фигурой» на азиатском конкурсе красоты

12 января 2017 / Томский Обзор

Юлия Виселёва, студентка строительного факультета ТГАСУ, завоевала титул «Мисс Фигура» на XIII Международном российско-монгольско-китайском конкурсе «Посланница красоты-2016», сообщает пресс-служба вуза.

Главные конкурсные дни прошли в Маньчжурии (Китай) 21, 22 и 23 декабря. 60 красавиц из трех стран продефилировали перед жюри в купальниках, национальных костюмах и вечерних нарядах. Также каждая делегация подготовила творческие номера. Девушки проявили себя в разных направлениях — гимнастике, вокале, рисунке и хореографии. Юлия Виселёва и четыре девушки из России представили зажигательную русскую плясовую.

Главной посланницей красоты стала представительница Монголии, первой вице-мисс — конкурсантка из Китая, а второй — наша соотечественница Виктория Борисова. Также конкурсантки из России завоевали титулы «Мисс Фотогеничность» и «Мисс Фигура».

— Всего мы провели в Китае три недели — с 7 по 26 декабря, — рассказала Юлия. — Они были заполнены занятиями по хореографии, фотосъемками, поездками, показами… Мы постоянно были в движении — я даже день рождения встретила на репетиции. Меня поздравили на четырех языках и другие девушки, и жюри… Эмоций море! Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе.

Юлия Виселёва — студентка пятого курса строительного факультета ТГАСУ (гр. 112с1), обучается по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений». Сейчас девушка продолжает сдавать сессию в своем вузе - студентка с первого курса — круглая отличница. Совмещает с учебой она и занятия хореографией в ансамбле современного танца «О’кейс» вузовского клуба университета, а также — пошив одежды - свои наряды для международного конкурса студентка сшила сама.

В мае 2016 Юлия также стала первой вице-мисс конкурса «Мисс Томск», а летом приняла участие в конкурсе «Мисс Волга», где вошла в ТОП-15 «Мисс Туризм» и получила титул «Мисс Дружба».

На фото Юлия Виселёва в черном платье, четвертая справа. Фотография из личного архива Юлии.

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