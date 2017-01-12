Водители томских «неотложек» из-за аномальных снегопадов начали оборудовать машины самодельными ковшами

Сотрудники гаража Томской районной больницы по своей инициативе оборудовали машину «скорой помощи» ковшом для расчистки снега, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» водитель медучреждения.

«Из-за сильных снегопадов появилась проблема подъезда машин к больнице, по территории тоже было тяжело передвигаться. Поэтому решили установить ковш для расчистки снега на одну из машин, придумали и сделали это своими силами, никаких распоряжений „сверху“ не было», — сказал водитель.

По его словам, на вызовы пока что выезжают машины без ковша.

«Если машина, поехавшая на вызов, застревает в снегу, то посылаем к ней другую, вытаскиваем. Пока что удается справиться без спецтехники», — добавил собеседник агентства.

Нынешней зимой жители Томска в соцсетях также периодически делятся фотографиями личных легковых автомобилей, оборудованных ковшами для расчистки снега.

Как сообщалось, с конца ноября в Томске начались сильные снегопады. К 11 января, по данным синоптиков, снежный покров в городе превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не было 18 лет.

ОГАУЗ «Томская районная больница» располагается в поселке Тимирязевском, относящемся к Томску. Медучреждение обслуживает более 85,5 тыс. пациентов.

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