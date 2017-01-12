Охотники будут отстреливать птиц близ томского аэропорта, чтобы обезопасить двигатели самолетов

Томский Обзор / Фото: 12 января 2017 // Фото: Олег Асратян

Томский аэропорт «Богашево» нанял бригаду охотников для отстрела птиц после нескольких инцидентов с их попаданием в двигатели самолетов, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора ООО «Аэропорт Томск» Романа Фроленко.

«Мы провели большую работу, намечены пути решения этих проблем, в том числе оценка орнитологической обстановки в Томской области. На летний период вокруг аэропорта будут выделены угодья, где модно будет регулировать количество птиц», — сказал он.

Руководитель аэрогавани пояснил, что, согласно закону, на территории аэропорта запрещено использование оружия, поэтому отстрел птиц будет проводиться по периметру. В настоящее время формируется бригада охотников для этих целей.

«Конечно, мы проводим отпугивание птиц. У нас есть контакты с учеными из ТУСУРа (Томский университет систем управления и радиоэлектроники — ИФ), которые разрабатывают устройство отпугивания, мы тестируем их разработку. Надеюсь, доведем к лету этот объект до рабочего экземпляра», — отметил Р.Фроленко.

Он также пояснил, что, согласно оценкам орнитологов, количество попаданий птиц в двигатели самолетов увеличилось с 2010 года в разы из-за появления незаконных свалок, лесных пожаров и несоблюдения технологий захоронений отходов.

Как сообщалось, летом 2016 года в томском аэропорту произошло несколько инцидентов с попаданием птицы в двигатель самолета. Так, в июне самолет А320, выполнявший рейс Томск-Москва, был вынужден вернуться из-за попавшей в двигатель птицы, а в июле Ан-24, летевший в Томск из Сургута, совершил дополнительный круг перед посадкой из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. В августе вылет самолета из Томска в Москву был отложен на сутки из-за попавшей в Airbus A321 птицы при рулении после посадки этого лайнера, прилетевшего из Москвы. В результате инцидентов никто не пострадал.

Томская транспортная прокуратура заявила, что у аэропорта отсутствует часть оборудования, которое отпугивает птиц: пистолет-ракетница, складные ловушки для ворон, зеркальные шары. Кроме того, аэропорт должен каждые три года проверять находящуюся неподалеку свалку бытовых отходов, но при последней проверке в 2013 году в графике она запланирована лишь на 2017 год.

При этом прокуратура отмечала, что аэропорт недавно закупил часть оборудования для отпугивания птиц: восемь биоакустических приборов, механические птицеотпугивающие приборы, светоотражающие ленты, но этого оказалось недостаточно.

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