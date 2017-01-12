В пятницу снег будут вывозить с пр. Кирова и Ленина

12 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В пятницу «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег с участков пр. Кирова и Ленина, сообщает пресс-служба администрации города. В ночную смену снегоуборочная техника предприятия будет работать на участках следующих улиц:

Б.Куна (левая сторона от Иркутского тракта до ул.И.Черных ), Белинского (от пр. Кирова до ул. Карташова, от ул. Карташова до ул. Герцена), Кузнецова, пр. Кирова (левая сторона от пл. Кирова до ул. Елизаровых), пр. Ленина (левая сторона от ул. Савиных до ул. Нахимова, обе стороны от ул. Савиных до ул. Учебной, от ул. Учебной до ул. Усова).

Днем 13 января работы по вывозу снега запланированы на участках ул. Елизаровых. Крячкова, Потанина, Архитекторов и пр. Фрунзе.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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