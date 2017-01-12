Школьники с учителем потерялись в лесу во время урока физкультуры под Томском

12 января 2017

Спасатели эвакуируют группу детей из 10 человек, потерявшихся в четверг утром в районе поселка Кисловка во время урока физкультуры, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что на уроке физкультуры в школе поселка Кисловка Томского района группа детей в количестве 10 человек и преподаватель ушли на лыжах в лес, сбились с пути и не могут выйти", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что детей обнаружили местные жители, в поселок для транспортировки школьников направлена группа спасателей и пожарных на снегоходах.

К 17:40 (13:40 мск) все дети и преподаватель вывезены из леса и доставлены в Кисловку.

Состояние здоровья потерявшихся детей - удовлетворительное, их осмотрят врачи.

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