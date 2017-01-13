Восемь из десяти детей, заблудившихся под Томском во время урока физкультуры, остаются в больницах

13 января 2017 / Томский Обзор

Родители забрали из медучреждений двух из десяти детей, госпитализированных после того, как они в районе поселка Кисловка Томской области во время урока отправились с учителем на лыжах в лес и заблудились, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Изначально было госпитализировано десять детей, двоих из них в тот же день забрали родители», — сообщил журналистам в пятницу глава облздрава Александр Холопов.

Медики не опасаются за жизнь и здоровье остающихся в больницах детей.

По словам А.Холопова, наиболее пострадавшую девочку, помогавшую своим одноклассникам, увязшим в сугробах, перевели из реанимации в общее отделение.

«У детей легкое переохлаждение, у некоторых — легкие обморожения. Нынешнее состояние школьников говорит о том, что на следующей неделе их начнут выписывать», — отметил глава облздрава.

Он также сообщил, что в настоящее время дети находятся в приподнятом настроении, они отдохнули, помощь психологов им не потребовалась.

«Сейчас они уже с улыбками рассказывают, что в ситуации, когда они потерялись, девочки оказались морально устойчивее, чем мальчики, некоторые из которых плакали», — добавил А.Холопов.

Он также сообщил, что учитель физкультуры не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщалось, в четверг днем десять школьников и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области во время лыжных занятий заблудились в лесу. Спасатели эвакуировали детей и учителя, обнаруженных местными жителями спустя шесть часов. Все ученики были госпитализированы. Состояние шестерых оценивалось как средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

СУ СКР по региону инициировало доследственную проверку.

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