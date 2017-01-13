Директора томской школы, ученики которой заблудились в лесу на уроке физкультуры, уволят

13 января 2017 / Томский Обзор

Власти Томской области уволят директора школы поселка Кисловка из-за ЧП с десятью учениками, которые в четверг заблудились в лесу во время урока физкультуры, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на вице-губернатора региона Чингиса Акатаева.

"То, что случилось с ребятами - вопиющий случай. Директор школы был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен", - сказал Ч.Акатаев.

Он уточнил, что решение относительно учителя физкультуры, который блуждал по лесу вместе с детьми, будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.

Как сообщалось, в четверг днем десять школьников и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области во время лыжных занятий заблудились в лесу. Спасатели эвакуировали детей и учителя, обнаруженных местными жителями спустя шесть часов. Все ученики были госпитализированы. Состояние шестерых оценивалось как средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

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