Трудовая инспекция оштрафовала ФК «Томь» и ее гендиректора за долги по зарплате персоналу

13 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Госинспекция труда в Томской области наложила штрафы на футбольный клуб «Томь» и ее гендиректора Руслана Киселева из-за долгов по зарплате, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» в пятницу госинспектор труда Вадим Березовский.

«На юрлицо наложен штраф в 45 тыс. рублей, на гендиректора клуба — 15 тыс. рублей», — сказал В.Березовский.

Кроме того, ведомство выдало клубу предписание погасить долги по зарплате до 11 февраля 2017 года. «Если задолженность не будет погашена, тогда санкции могут быть более жесткие», — добавил В.Березовский.

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности — игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн руб. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года, но из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков.

В декабре 2016 года стало известно, что госинпекция труда по Томской области начала проверку фактов задержки зарплаты в клубе.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

Тэги/темы: