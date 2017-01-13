Росатом предлагает отложить строительство реактора БРЕСТ-300 на СХК

13 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

ГК «Росатом» предлагает временно отказаться от планов строительства одного из объектов проекта «Прорыв» — реактора «БРЕСТ-300» в связи с экономической ситуацией в стране, передает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

Соответствующее предложение содержится в материалах к постановлению о внесении изменений в ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В результате проведенной в 2016 году приоритизации мероприятий принято решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта „БРЕСТ“ до момента стабилизации экономической ситуации в стране», — говорится в документе.

Соответствующие изменения в распределении инвестиций на 2016–2019 годы уже согласованы Минэкономразвития России.

Кроме того, в связи с приостановкой строительства реактора «БРЕСТ» сдвигаются сроки строительства третьего объекта проекта «Прорыв» — модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Строительство первого объекта «Прорыва» — модуля фабрикации/рефабрикации — перенесено не будет — его, как и ожидалось, введут в 2020 году. Однако, согласно документу, будет на 24% уменьшена стоимость проекта — с 27,289 млрд рублей до 20,756 млрд рублей — «в связи с выводом из его состава временного хранилища выдержки тепловыделяющих сборок и ОЯТ, а также части вспомогательных систем и оптимизацией номенклатуры оборудования по результатам уточняющих НИОКР».

В середине декабря сообщалось, что «Росатом» вернулся к изначальному графику строительства I очереди проекта «Прорыв» — модуля фабрикации/рефабрикации — с вводом в 2020 году. Тогда же госкорпорация изыскала возможность снизить стоимость строительства «БРЕСТ-300» на 5 млрд рублей — до 20 млрд рублей, однако речи об отказе от проекта или переносе сроков не шло.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки ОЯТ.

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