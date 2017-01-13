В выходные в Томске ожидаются сильные морозы и гололедица

13 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В выходные в Томске прогнозируются сильные морозы и гололедица, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 14-17 января в Томской области похолодает до -40…-43°С. В Томске минимальные температуры достигнут -34°С.

В ночь с 13 на 14 января прогнозируется -25…-27°С, днем в субботу – -21…-23°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, переменный ветер 2-7 м/с, гололедица на дорогах.

15 и 16 января в Томске без осадков. В ночь на воскресенье ожидаются морозы до -31°С, днем до -25°С, северо-восточный ветер 2-7 м/с. В понедельник – до -34°С ночью, днем до -15°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.



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