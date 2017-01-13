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Сборы от благотворительного концерта памяти скрипача Виктора Королева пойдут на памятник артисту

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В воскресенье, 15 января в 19 часов в Органном зале Томской областной филармонии (пр. Ленина, 75) состоится благотворительный концерт друзей и поклонников таланта Виктора Королева — «Скрипка Виктора Королева». Вырученные за билеты деньги пойдут на установку памятника артисту, сообщает пресс-служба филармонии.

20 февраля Виктору Сергеевичу Королеву исполнилось бы 65 лет, но замечательный мастер, заслуженный артист России ушел из жизни в июне 2014 года.

В концерте принимают участие Томский академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ярослава Ткаленко и артисты муниципального джаз-оркестра «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

В программе концерта в исполнении Томского академического симфонического оркестра и солистов прозвучат произведения П. Чайковского, В. Моцарта, К. Сен-Санса, Д. Шостаковича, М. Бруха, Ж. Бизе, В. Полторацкого, Э. Морриконе, Э. Артемьева.

Виктор Королев родился в семье композитора и дирижера оркестра Томского драматического театра, заслуженного работника культуры РФ Сергея Александровича Королева. Учился в детской музыкальной школе № 1 и Томском музыкальном училище (ныне колледж имени Э.В. Денисова) у Ю.Ф. Ротта. Окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу скрипки.

В Томском академическом симфоническом оркестре работал с 1970 по 1999 годы, занимал должность помощника концертмейстера оркестра и концертмейстера оркестра. Вместе с оркестром гастролировал по Европе, Азии, Америке. С 1977 года В.С. Королев сотрудничал с джаз-оркестром «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

Виктор Сергеевич работал в Московском театре оперетты, играл в эстрадно-симфонических оркестрах Всесоюзного радио и телевидения под управлением Ю. Силантьева и Б. Карамышева, в оркестрах под управлением М. Шостаковича, В. Дударовой, в джазовом оркестре под управлением А. Кролла.

С 1996 г. — заслуженный артист РФ. В 2001 году стал первым лауреатом премии Томской области «Человек года» в номинации «Музыкант года».

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