Измени свой город: «Газпромнефть-Восток» объявляет о старте четвертого грантового конкурса

13 января 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

С 12 января 2017 года в «Газпромнефть-Востоке» стартует прием заявок на четвертый грантовый конкурс программы социальных инвестиций «Родные города», основной целью которого является финансовая поддержка проектов, направленных на повышение качества жизни горожан.

Принять участие в конкурсе смогут общественные и благотворительные организации, а также государственные и муниципальные учреждения Парабельского и Каргасокского районов Томской области, г. Томска, а также Тарского района Омской области.

«Начиная с 2014 года профинансировано 50 грантовых проектов на общую сумму свыше 12 млн рублей. Все они направлены на поддержку научно-технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры и создание новых форм досуга. Также как и в предыдущие годы, мы будем вести информационную и методическую поддержку всех участников»- прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Цель конкурса - поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития районов присутствия компании, решение социально-значимых проблем общества или отдельных социальных групп общества, развитие некоммерческих и муниципальных организаций и вовлечение в процесс позитивных преобразований активных жителей.

Приоритетные направления конкурса:

1. Города для людей

Проекты, направленные на улучшение условий жизни в населенных пунктах для граждан в целом и для отдельных групп населения (в том числе проекты в сфере экологии, организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, безопасной среды для детей и молодежи, развития толерантности в обществе и др.; проекты должны предполагать вовлечение в реализацию тех категорий граждан, на кого они направлены). В связи с проведением в 2017 Года экологии в Российской Федерации и, в том числе, в компании «Газпром нефть», приоритетом поддержки в рамках данного направления в 2017 году являются проекты в сфере экологии.

2. Новые горизонты

Проекты, направленные на поддержку сферы образования, реализуемые как профессиональными учреждениями, так и другими организациями (в том числе проекты, направленные на дополнительное образование, воспитание, просвещение детей, молодежи и других возрастных групп, создание и внедрение современных образовательных технологий, создание и развитие благоприятной образовательной среды, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и др.)

3. Месторождения побед

Проекты по поддержке непрофессионального, детского и массового спорта (в том числе поддержка дворового спорта, секций и клубов по отдельным видам спорта, спортивных занятий в школах, вовлечение в спорт отдельных групп населения, пропаганда здорового образа жизни и др.)

4. Культурный код

Социокультурные проекты и проекты по сохранению культурного наследия (в том числе поддержка национальных традиций, развитие новых направлений деятельности культурных учреждений, кружков и самодеятельных клубов, новых подходов и практик в организации музейного дела и др.)

К участию в конкурсе приглашаются:

зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации;

государственные и муниципальные учреждения (вузы, школы, социальные учреждения и др.);

зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

Физические лица и инициативные группы граждан

Конкурс проводится с «12» января 2017 года по «13» февраля 2017 г. Окончание приема заявок: «13» февраля 2017 г. в 18.00 часов.

Для всех заинтересованных в участии в конкурсе состоятся семинары по подготовке заявок:

23 января в 11:00 часов. Место проведения: с.Каргасок, ул.Пушкина, 31 (Здание Администрации Каргасокского района).

23 января в 14:00 часов. Место проведения: с.Парабель, ул.Советская, 26 (Здание Дома детского творчества).

25 января в 14:00 часов. Место проведения: г. Томск, ул.Нахимова, 13 а строение 1 («Газпромнефть-Восток»).

31 января в 10:00 часов. Место проведения: г.Тара, ул.Александровская, 58 (Здание Центральной районной детской библиотеки).

Регистрация на семинар обязательна! Зарегистрироваться на семинар можно до «25» января по телефону: +7 905-819-75-68 или отправив заявку на e-mail: grant.rg.tomsk@mail.ru

География конкурса

Конкурс проводится для следующих территорий:

г.Томск

Парабельский район Томской области

Каргасокский район Томской области

Г. Тара и Тарский район Омской области

По вопросам участия в Конкурсе, заполнения формы заявки или для получения консультации вы можете обратиться поединому бесплатному телефону справочного центра 8 (800)700-2177, а также по электронному адресу - grant.rg.tomsk@mail.ru

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте – www.grant.rodnyegoroda.ru

Тэги/темы: