Где и когда будут проходить Крещенские купания в Томске

16 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Где и когда будут проходить Крещенские купания в Томске: главным местом, традиционно станет Белое озеро. Здесь все желающие смогут окунуться в прорубь 19 января, с 12.30 до 20 часов. Перед началом купаний будет совершен крестный ход от Воскресенской церкви и обряд освящения воды и купели, сообщает пресс-служба администрации города.

Для переодевания будут установлены палатки, пол в палатках и возле купелей будет выстлан свежим сеном. Для защиты купающихся от ветра рядом с купелями будет выставлен коридор из елей. На льду будут дежурить сотрудники отдела ГИМС МЧС России по Томской области, в районе Белого озера - машина скорой помощи. Накануне купаний Роспотребнадзор возьмет пробы воды на соответствие требованиям санитарной безопасности.

В период с 10 до 21 часа будет прекращено движение транспорта и организован объезд по ул. Кривой на участке от ее пересечения с пер. Школьным до пересечения с ул. Белой, а также на участке от пересечения ул. Кривой и ул. Белой до ул. Пушкина.

С 11 до 13 ч будет прекращено движение автомобилей по ул. Пушкина на участке от здания Воскресенской церкви (Октябрьский взвоз, 10) до Белого озера на время крестного хода.

Помимо Белого озера томичей ждут на Крещенские купания в селах Калтай, Корнилово, Коларово, Зоркальцево, Семилужки, Октябрьское, Моряковский Затон. Здесь также будут вырублены проруби и организованы спуски к ним.

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